Ankara’da Su Kesintisi Duyuruldu

ANKARA SU KESİNTİLERİ DUYURUSU

Ankara’da su kesintisi yaşanacak yerler hakkında duyuru yapıldı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 11 Eylül günü su kesintisi olacak ilçeleri açıkladı. Kesintilerin ne zaman başlayacağı ve saat kaçta sona ereceğine dair detaylara aşağıda ulaşabilirsiniz. Güncel su kesintileri hakkında bilgi almak için ASKİ’nin resmi internet sitesinden bulunduğunuz ilçeye ait bilgileri kontrol edebilirsiniz. ASKİ, şu bilgileri kamuoyuyla paylaştı:

ALTINDAĞ İLÇESİ

Arıza Tarihi: 11.09.2025 10:50:00

Tamir Tarihi: 11.09.2025 18:00:00

Detay: Örnek Mahallesi Altındağ Caddesi’nde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası nedeniyle plansız su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Örnek ve Atıfbey mahallelerinin bir kısmı.

POLATLI İLÇESİ

Arıza Tarihi: 11.09.2025 11:35:00

Tamir Tarihi: 11.09.2025 16:00:00

Detay: Polatlı İlçesi İstiklal Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattındaki arıza sebebiyle plansız su kesintisi uygulanıyor.

Etkilenen Yerler: İstiklal Mahallesi’nin bir kısmı.

ÇUBUK İLÇESİ

Arıza Tarihi: 11.09.2025 12:15:00

Tamir Tarihi: 11.09.2025 18:00:00

Detay: Dumlupınar Mahallesi’nde oluşan su arızası nedeniyle kesinti yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Dumlupınar Mahallesi.

GÖLBAŞI İLÇESİ

Arıza Tarihi: 11.09.2025 13:30:00

Tamir Tarihi: 11.09.2025 18:00:00

Detay: Gölbaşı İlçesi Karşıyaka Mahallesi 827. Sokak’ta bulunan içme suyu hattında yapılacak deplase çalışması nedeniyle planlı su kesintisi olacaktır.

Etkilenen Yerler: Karşıyaka Mahallesi’nin bir kısmı, Gazi Osmanpaşa Mahallesi’nin bir kısmı.

ALTINDAĞ İLÇESİ (TEKRAR)

Arıza Tarihi: 12.09.2025 21:00:00

Tamir Tarihi: 13.09.2025 10:00:00

Detay: Altındağ ilçesi Gicik ve Peçenek mahallelerine içme suyu sağlayan Altınova Mahallesi TM-2 istasyonunda bakım çalışmaları nedeniyle Cuma günü saat 21.00 ile Cumartesi 10.00 arasında su kesintisi yaşanacaktır.

Etkilenen Yerler: Peçenek Mahallesi, Gicik Mahallesi.