Ankara’da Su Kesintisi Duyurusu Açıklandı

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER DUYURULDU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 21 Mart tarihinde Ankara’da su kesintisi gerçekleşecek olan bölgeleri açıkladı. Su kesintilerinin detayları ise ASKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor. Söz konusu tarihte sudan mahrum kalacak yerlerin bilgileri, vatandaşların bulunduğu ilçenin sayfasında yer alıyor.

ARIZA VE TAMİR TARİHLERİ BELİRLENDİ

21 Mart 2025 tarihinde yaşanacak su kesintisi için belirlenen arıza tarihi 16:40, tamir tarihi ise 20:30 olarak açıklandı. Kesintinin nedeni, Yenıpınar Mahallesi’nde Haydar Manav Caddesi içerisindeki su arızası. Su kesintisinden etkilenecek yer ise Yenıpınar Mahallesi olarak belirtildi.