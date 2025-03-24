Ankara’da Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

ELMADAĞ SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

Elmadağ’da su kesintisi hakkında detaylar paylaşıldı. Kullanıcılar, “ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” sorusunu araştırıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 24 Mart tarihinde Ankara’daki su kesintisi yaşanacak ilçeleri açıkladı. Peki, sular ne zaman geri gelecek?

SU KESİNTİSİ TARİHLERİ VE DETAYLARI

Arıza tarihi 24 Mart 2025 saat 16:20’de başlayacak ve tamir işlemleri 24 Mart 2025 saat 21:00’de sona erecek. Bu kesinti, Hasanoğlan Bahçeli Evler Mahallesi’nde 415 Caddesi’ndeki arızadan dolayı gerçekleşecek. Kesintiden etkilenecek yerler arasında Bahçeli Evler Mahallesi’nin bir kısmı yer alıyor.