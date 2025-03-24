Ankara’da Su Kesintisi Ne Zaman Bitecek?

SU KESİNTİSİ DUYURULDU

Kazan bölgesinde su kesintisi hakkında bilgiler açıklandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 24 Mart tarihinde Ankara’da su kesintisi yaşanacak ilçeleri bildirdi. Vatandaşlar “ASKİ su kesintisi ne zaman bitecek?” diye araştırıyor.

KESİNTİ PROGRAMI

Su kesintisinin arıza tarihi 24 Mart 2025 saat 10:00 olarak bildiriliyor. Tamir tarihi ise aynı gün saat 17:00’da planlanıyor. Etimesgut ilçesinde meydana gelen içme suyu arızası nedeniyle plansız bir su kesintisi gerçekleşecek. “Verdiğimiz rahatsızlıktan dolayı özür diler, anlayışınız için teşekkür ederiz.” ifadesiyle upsuz insanların anlayış göstermesi bekleniyor.

ETKİLENEN BÖLGELER

Kesintiden etkilenen bölgeler arasında Saray Mahallesi yer alıyor. Kesintiden etkilenen cadde ve sokaklar şunlardır: Bayraktar Caddesi, Gıdacılar Caddesi, Aksoy Caddesi, Dağyaka Caddesi ve bağlı sokaklar, ayrıca Saray Caddesi ve Gimat Kooperatifi de bu kesintiden etkileniyor.