Ankara’da Su Kesintisi Olan Bölgeler

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ YAŞANACAK İLÇELER

Ankara’da su kesintisi yaşanacak alanlar ile ilgili bilgiler gün yüzüne çıktı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ), 25 Mart günü su akışının kesileceği bölgeleri açıkladı. Suların ne zaman ve hangi saatlerde geri geleceği merak ediliyor. İşte ASKİ’nin belirttiği 25 Mart su kesintisi saatleri!

GÜNCEL SU KESİNTİLERİ İÇİN BİLGİ

Ankara’daki su kesintileri hakkında en güncel bilgilere ulaşmak için ASKİ’nin resmi web sitesi üzerinden ilgili ilçenizin başlığı altında detayları inceleyebilirsiniz.

BALA İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.03.2025 10:00:00

Tamir Tarihi: 25.03.2025 18:00:00

Detay: “Bala ilçesi Küçükboyalık Mahallesi içmesuyu deposu vana odasına tamirat çalışması yapılacağından dolayı su kesintisi gerçekleştirilecektir.”

Etkilenen Yerler: Küçükboyalık Mahallesi

ALTINDAĞ’DA SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 25.03.2025 14:40:00

Tamir Tarihi: 25.03.2025 17:00:00

Detay: “Yıldıztepe Mahallesi 169. Cadde içerisinde meydana gelen içmesuyu arızası nedeniyle plansız kesinti yaşanmıştır.”

Etkilenen Yerler: Yıldıztepe Mahallesi’nin bir kısmı

POLATLI’DA PLANLI SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.03.2025 08:00:00

Tamir Tarihi: 26.03.2025 17:00:00

Detay: “Planlı su kesintisi: Polatlı ilçesi Şentepe Mahallesi Doğan Caddesi ile Seçkin Sokak üzerindeki yeni su şebeke hattı imalatı ve yeni su bağlantısı çalışmaları nedeniyle planlı su kesintisi uygulanacaktır. (Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.)”

Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi, Gülveren Mahallesi, Esentepe Mahallesi