Ankara’da Su Kesintisi Saatleri Açıklandı

ANKARA’DA SU KESİNTİLERİ HAKKINDA BİLGİLER

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 4 Mart günü başkentte su kesintisi yaşanacak bölgeleri duyurdu. Bu nedenle, suyun ne zaman ve hangi saatlerde geleceği merak ediliyor. İşte 4 Mart tarihli Ankara su kesintisi saatleri!

ASKİ İNTERNET SİTESİNDEN DETAYLAR

Güncel Ankara su kesintileri hakkında bilgi edinmek isteyenler için ASKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden, bulundukları ilçenin başlığı altında gerekli bilgilere ulaşmak mümkün. Örneğin, belirli tarihlerde meydana gelen arızalar ve onarımlar hakkında veriler paylaşılmaktadır.

AYAŞ’TA MEYDANA GELEN ARIZA

Arıza Tarihi: 3.03.2025 09:35:00

Tamir Tarihi: 3.03.2025 16:00:00

Detay: Ayaş Ömeroğlu Mahallesi Süzen 4 Caddesinde 90’lık PVC içme suyu dağıtım hattında yaşanan bir arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmaktadır.

Etkilenen Yerler: Ayaş Camiatik, Dervişimam, Ömeroğlu, Şeyhmuhittin, Hacımemi, Ferahfaki Mahalleleri.

SİNCAN İLÇESİNDE PLANSIZ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 3.03.2025 11:30:00

Tamir Tarihi: 3.03.2025 19:00:00

Detay: Sincan ilçesi Temelli Alcı Mahallesi, Biçkin Sokak içinde meydana gelen bir arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmaktadır.

Etkilenen Yerler: Alcı Mahallesi’nin tamamı.

YENİMAHALLE İLÇESİNDEKİ ARIZA

Arıza Tarihi: 3.03.2025 11:45:00

Tamir Tarihi: 3.03.2025 13:00:00

Detay: Yenimahalle ilçesi İlk Yerleşim Mahallesi 1904 Cadde içerisinde bulunan Ø100’lük içme suyu şebeke hattında oluşan arıza nedeniyle plansız su kesintisi yapılmıştır.

Etkilenen Yerler: İlk Yerleşim Mahallesi 1904 Cadde ve çevresi.