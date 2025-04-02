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Ankara’da Su Kesintisi Yaşanacak Bölgeler

ANKARA SU KESİNTİSİ AÇIKLAMALARI

Ankara’da su kesintisi yaşanacak yerler duyuruldu. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 2 Nisan günü gerçekleşecek su kesintilerinin detaylarını açıkladı. Suların ne zaman geri geleceği merak ediliyor. İşte ASKİ tarafından belirlenen 2 Nisan Ankara su kesintisi saatleri.

KALECİK İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.04.2025 15:00:00
Tamir Tarihi: 2.04.2025 23:55:00
Detay: “Plansız su kesintisi: Kalecik Alibeyli mahallesi içme suyu arıtma motorlarından kaynaklı arızalardan dolayı susuzluk ve basınç problemi yaşanacaktır. Genel Müdürlük arıtma arıza bildirimi yapılmış olup planlanan zamanda müdahale edilecektir. Verdiğimiz rahatsızlıktan ötürü özür dileriz. İyi günler dileriz.”
Etkilenen Yerler: Alibeyli Mahallesi’nin bir kısmı.

ÇUBUK İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.04.2025 17:00:00
Tamir Tarihi: 2.04.2025 19:00:00
Detay: “M.Yazıcıoğlu Mahallesi Doğan Sokak’ta oluşan arıza nedeniyle su kesintisi uygulanmıştır.”
Etkilenen Yerler: M.Yazıcıoğlu Mahallesi Doğan Sokaklar.

MAMAK İLÇESİ SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 2.04.2025 11:15:00
Tamir Tarihi: 2.04.2025 19:30:00
Detay: “Plansız su kesintisi: Lalahan Karşıyaka mahallesi Odabaşı Caddesi içindeki 1000’lik deponun Enerjisa kaynaklı trafo arızasından dolayı susuzluk ve basınç problemi yaşanacaktır.”
Etkilenen Yerler: Karşıyaka, Lalahan İstasyon ve mahallelerin üst kotları etkilenmektedir.

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