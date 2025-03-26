Ankara’da Su Kesintisi Yaşanacak Bölgeler

ANKARA’DA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 26 Mart tarihinde Ankara’daki su kesintisi olan bölgeleri açıkladı. Bu gün su kesintisi yaşanacak yerler ve belirlenen saatler merak ediliyor. Sular ne zaman ve saat kaçta gelecek? İşte detaylar!

BALA İLCESİNDE SU KESİNTİSİ

Arıza Tarihi: 26.03.2025, 13:00 Tamir Tarihi: 26.03.2025, 19:00 Detay: Bala Bahcekaradalak Mahallesi içmesuyu deposu vana odasında yapılacak tamirat çalışması nedeniyle su kesintisi gerçekleşecektir. Etkilenen Yerler: Bahcekaradalak Mahallesi.

POLATLI İLCESİNDE SU KESINTISI

Arıza Tarihi: 26.03.2025, 08:00 Tamir Tarihi: 26.03.2025, 17:00 Detay: Planlı su kesintisi; Polatlı ilçesi, Şentepe Mahallesi Doğan Caddesi ile Seçkin Sokak üzerindeki yeni su şebeke hattı imalatı ve yeni su bağlantısı çalışması nedeniyle uygulanacaktır. “Vermiş olduğumuz rahatsızlıktan dolayı özür dileriz.” Etkilenen Yerler: Şentepe Mahallesi, Gülveren Mahallesi, Esentepe Mahallesi.

Kullanıcılar, güncel Ankara su kesintileri hakkında bilgi almak için ASKİ’nin internet sitesi üzerinden bulunan ilçenin başlığı altındaki bilgilere erişebilir.