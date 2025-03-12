Ankara’da Su Kesintisi Yaşanacak İlçeler

ANKARA SU KESİNTİSİ DUYURUSU

Ankara genelinde su kesintileriyle ilgili bilgiler Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) tarafından duyuruldu. 12 Mart tarihinde bazı ilçelerde planlı su kesintisi yaşanacak. Kesintilerin detayları ve saatleri hakkında bilgi edinmek için ASKİ’nin resmi internet sitesinden ilgili bölgenizin bilgilerini kontrol edebilirsiniz.

ETİMESGUT İLÇESİNDE SU KESİNTİSİ

12 Mart 2025 tarihinde saat 09:00’da başlayacak olan kesinti, Etimesgut ilçesi Etiler Mahallesi’nde gerçekleşecek. Etiler Mahallesi Fabrika Caddesi ile 1450 Sokak’taki içme suyu hatlarının bağlantıları yapılacağından dolayı planlı bir su kesintisi yapılacak. Kesinti süresince etkilenen yerler Etiler Mahallesi’nin geneli olacak. Tamir işlemlerinin ise 12 Mart 2025 tarihinde saat 16:00’da tamamlanması bekleniyor.

GÜZELTEPE MAHALLESİNDE ARIZA NEDENİYLE SU KESİNTİSİ

Aynı gün içinde 12 Mart 2025 tarihinde saat 16:00’da başlayan bir diğer su kesintisi ise Güzeltepe Mahallesi’nde gerçekleşiyor. Halit Ziya Caddesi No:23 önünde, 400’lük çelik boru arızası nedeniyle bir kesinti söz konusu. Su kesintisinden etkilenen alanlar Güzeltepe Mahallesi ve Aziziye Mahallesi. Kesintinin saat 20:30’da sona ermesi planlanıyor. ASKİ, yaşanan rahatsızlıktan ötürü özür diler ve anlayış için teşekkür eder.