Ankara’da Süper Hücre Sorunlar Yarattı

YAĞIŞTAN ETKİLENEN GÜNLÜK YAŞAM

Başkent Ankara’da etkili olan “Süper Hücre”, günlük hayatı olumsuz şekilde etkiliyor. Akşam saatlerine doğru başlayarak yaygınlaşan gök gürültülü sağanak yağış, Batıkent’teki vatandaşların zor anlar yaşamasına sebep oldu. Otobüs durakları ve kapalı alanlara sığınan vatandaşların bir kısmı, sağanak nedeniyle oluşan su birikintilerinden etkilendi.

BELEDİYE ÇALIŞMALARI VE UYARILAR

Sağanak yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu ve belediye ekipleri, cadde üzerindeki suyun tahliye edilmesi için çalışmalar başlattı. Trafik ekipleri ise güzergah boyunca araç sürücülerini uyararak olası sıkıntılara karşı önlem aldılar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki 30 dakika içinde kentimize çok kuvvetli bir yağış hücresi giriş yapacaktır. Kuvvetli rüzgâr, fırtına, dolu ve sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenmektedir. Özellikle iş çıkış saatine denk gelen bu zaman diliminde vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerimiz teyakkuz halindedir.” dedi.

SÜPER HÜCRELERİN OLUŞUMU VE ETKİLERİ

Süper hücreli fırtınalarda rüzgârın hızı ve yönü yüksekliğe bağlı olarak değişiyor. Bu durum, kuvvetli şekilde dönen yukarı yönlü sıcak hava akımlarının oluşmasına neden oluyor. Bu yapılar “mezosiklon” olarak adlandırılıyor. Buna ek olarak, soğuk hava aşağı yönlü hava akımını meydana getiriyor. Hortumlar genellikle mezosiklonların içinde oluşabiliyor, ancak her mezosiklonun hortum oluşturacağı anlamına gelmiyor. Bazen tehlikeli sonuçlara yol açabilen bu fırtınalar, hortumlar, golf topu büyüklüğünde dolu yağışları ve şiddetli yağmurlar meydana getiriyor. Genellikle süper hücreli fırtınalar, birkaç saat içinde etkinliğini kaybediyor.