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Ankara’da Sürücü Bayıldı, Olay Güvenli

OLAYIN AYRINTILARI

Ankara’nın Keçiören ilçesinde bir sürücü seyir halindeyken baygınlık geçirdi. Olay sırasında kimse olumsuz etkilenmedi. İlk gelen bilgilere göre, ismi henüz öğrenilemeyen bir adam, aracıyla ana yola çıkmak üzereyken baygınlık yaşadı. Bayıldığı esnada sürücünün ayağı fren pedalında bulunuyordu.

GELİŞMELER VE YARDIM TALEBİ

Sürücü kendine geldiğinde ayaklarını frenden çekti. Araç bir miktar ilerledi, ancak durumu fark eden sürücü hemen el frenini çekerek aracı durdurmayı başardı. Ardından çevredeki vatandaşlardan yardım istedi. Olayın ihbar edilmesi sonrasında polis ve sağlık ekipleri olay yerine yönlendirildi. Polis, güvenlik tedbirleri alarak aracı yol kenarına çekti. Sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldığı bilgisi verildi.

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