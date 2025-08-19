Haberler

Ankara’da Sürücü Kaldırıma Çıktı

TRAFİK YOĞUNLUĞU NEDENİYLE TEHLİKELİ MANEVRA

Ankara’da, trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bir sürücü, cipini kaldırıma sürdü ve ardından yol kenarındaki toprak alana yöneldi. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi.

SÜRÜCÜNÜN TEHLİKELİ GİRİŞİMİ

İddialara göre, sürücü, kent içi trafik kalabalığından kaçmak için aracını kaldırma çıkardı. Kaldırımda kısa bir mesafe ilerleyen cip, ardından yol kenarında bulunan toprak alana geçti. Bu tehlikeli manevra, yolda bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın toprak alandan çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.

ÖNEMLİ

Haberler

Putin, Barış Sürecini Başlatmayı Kabul Etti

Beyaz Saray Sözcüsü Leavitt, Trump'ın barış sürecine katkılarını öne çıkardı. Putin, Zelenskiy ile bir görüşme yapmayı kabul etti. ABD, Ukrayna'da askeri varlık bulundurmayacak.
Haberler

Vezirköprü Arkeoloji Çalıştayı Tamamlandı

Vezirköprü ilçesinde düzenlenen çalıştay, Oymaağaç Höyüğü kazılarının 20. yılına odaklandı. Tarihi eserler ve kültürel mirasın korunması tartışıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.