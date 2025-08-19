Ankara’da Sürücü Kaldırıma Çıktı

TRAFİK YOĞUNLUĞU NEDENİYLE TEHLİKELİ MANEVRA

Ankara’da, trafik yoğunluğundan kaçmak isteyen bir sürücü, cipini kaldırıma sürdü ve ardından yol kenarındaki toprak alana yöneldi. O anlar, çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Olay, akşam saatlerinde Ankara’nın Çankaya ilçesinde meydana geldi.

SÜRÜCÜNÜN TEHLİKELİ GİRİŞİMİ

İddialara göre, sürücü, kent içi trafik kalabalığından kaçmak için aracını kaldırma çıkardı. Kaldırımda kısa bir mesafe ilerleyen cip, ardından yol kenarında bulunan toprak alana geçti. Bu tehlikeli manevra, yolda bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, aracın toprak alandan çıkmaya çalıştığı anlar yer aldı.