Ankara’da Sürücü Merdivenlerden İnmeye Çalıştı

OLAYIN GERÇEKLEŞİM YERİ

Ankara’da bir sürücü, alışveriş merkezinin merdivenlerinden inmeye çalışarak dikkat çekti. Olay, Yenimahalle ilçesindeki Podium alışveriş merkezinin merdivenlerinde meydana geldi.

SURÜCÜNÜN ALKOLLÜ OLDUĞU İDDİASI

Sürücü, saat 23.30 sıralarında gideceği yolu karıştırarak otomobiliyle merdivenlerden inmeye gayret etti. Merdivenleri fark ettikten sonra geri manevra yapmaya çalışan sürücü, bu girişimde başarılı olamadı. Ancak otomobilini merdivenlerden indirmeye devam etti ve kısa süre içinde olay yerinden ayrıldı. Görgü tanıkları, sürücünün alkollü olduğunu iddia etti. Olay sonucunda otomobilde maddi hasar ortaya çıktı, ancak herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadı.