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Ankara’da Sürücü, Taksi Şoförüne Yumruk Attı

OLAY YERİNDE TARTIŞMA ÇIKTI

ANKARA’da, otomobilinden inen bir sürücü, sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı tartıştığı taksi şoförüne fiziksel saldırıda bulundu. Bu sıra dışı olay, öğle saatlerinde Konya Yolu Beşevler Kavşağı’nda gerçekleşti.

TACİZ ANLARI KAMERADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Otomobil sürücüsü ile taksi şoförü arasında başlayan tartışmanın büyümesiyle birlikte, sürücü otomobilini terk ederek taksiye yaklaştı. Taksinin penceresinden içeriye uzanan sürücü, taksi şoförüne ardı ardına yumruklar atmaya başladı. Çevredeki diğer sürücüler, durumu sakinleştirmek için çaba gösterdi. Olayın görüntüleri, olay anını kaydeden çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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