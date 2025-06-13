Ankara’da Sürücü, Taksi Şoförünü Yumrukladı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Olay, Ankara’da öğle saatlerinde Konya Yolu Beşevler Kavşağı’nda gerçekleşti. Burada bir otomobil sürücüsü ile bir taksi şoförü arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın sebebi bilinmiyor.

Yumruklu Saldırı Anı

Tartışmanın büyümesiyle birlikte sürücü, otomobilinden çıkarak taksiye yöneldi. Sürücü, taksinin camından içeri uzanarak şoföre art arda yumruklar atmaya başladı. O anlar, çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Diğer sürücüler, saldırgan kişiyi sakinleştirmekte zorlandı.