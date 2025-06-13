Haberler

Ankara’da Sürücü, Taksi Şoförünü Yumrukladı

Olayın Gerçekleştiği Yer ve Zaman

Olay, Ankara’da öğle saatlerinde Konya Yolu Beşevler Kavşağı’nda gerçekleşti. Burada bir otomobil sürücüsü ile bir taksi şoförü arasında bir tartışma çıktı. Tartışmanın sebebi bilinmiyor.

Yumruklu Saldırı Anı

Tartışmanın büyümesiyle birlikte sürücü, otomobilinden çıkarak taksiye yöneldi. Sürücü, taksinin camından içeri uzanarak şoföre art arda yumruklar atmaya başladı. O anlar, çevredeki diğer sürücüler tarafından cep telefonu ile kaydedildi. Diğer sürücüler, saldırgan kişiyi sakinleştirmekte zorlandı.

ÖNEMLİ

Haberler

Tuna Tunca, Manş Denizi’ni geçiyor

İzmirli otizmli yüzücü Tuna Tunca, Manş Denizi'ni geçerek otizmli ilk yüzücü olmayı hedefliyor. Daha önceki denemesi kötü hava şartları yüzünden başarısız olmuştu. Yeni bir deneme peşinde.
Haberler

Ayrıntılar Geliyor

İsrail, İran'ı hedef alarak füze saldırıları düzenledi. Tahran'da yoğun patlama sesleri duyuldu, şehirde panik ve alarma yol açtı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.