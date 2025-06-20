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ANKARA’da Tabanca İle Yaralama Olayı

ANKARA’DA YAŞANAN YARALANMA OLAYI

Ankara’da bir mobilya mağazasında meydana gelen olayda, alacak verecek meselesi yüzünden yaşanan anlaşmazlık sonucunda, 2 şüpheli, 1 kişiyi tabancayla ayağından yaraladı. Şüpheliler, olay anını cep telefonu ile kaydederek görüntü aldılar. Yaralanan kişinin tedavi altına alındığı bu olay, polis güçlerinin düzenlediği operasyonla sonlandı.

POLİS OPERASYONU VE TUTUKLAMA

Olaydan sonra kaçan şüphelilerin yakalanması için polis ekipleri, kapsamlı bir soruşturma başlattı. Teknik ve saha çalışmaları sonucunda şüphelilerin Elmadağ ilçesine hareket ettikleri tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği, başlattığı operasyon ile şüphelileri olayda kullandıkları tahmin edilen tabanca ile birlikte yakaladı. Yapılan işlemlerin ardından, gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliği tarafından tutuklandı.

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