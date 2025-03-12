Haberler

Ankara’da Tacizi Önleyen Kadın Polisi Çağırttı

OLAYIN GERÇEĞİ

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 19 yaşındaki E.G., yürüyüş yaptığı sırada kendisini takip eden 64 yaşındaki M.E.’yi fark ediyor. E.G., bu kişinin tacizine maruz kalıyor ve durumu ciddiye alarak M.E.’yi yakalıyor. Genç kadın, çevredeki insanlardan polis çağırmalarını istiyor.

POLİS GİBİ DAVRANDI

E.G., M.E.’yi montundan tutarak polis ekibinin geleceği yere doğru yönlendiriyor. Bu sırada çevrede bulunan insanlar da olaya müdahil olarak şüpheliye tepki gösteriyor. M.E., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alınıyor.

CEP TELEFONU KAYDA ALDI

E.G.’nin M.E.’yi polis noktasına götürmesi ve çevredeki kalabalığın tepkileri, cep telefonuyla kaydediliyor. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.

ÖNEMLİ

Haberler

Erdoğan ve Tusk Ankara’da Buluştu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Polonya Başbakanı Tusk'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde resmi bir törenle ağırladı. İki lider, basın toplantısının ardından ikili görüşmelere başladı.
Haberler

Güncel Benzin ve Motorin Fiyatları

Araç sahipleri, 13 Mart itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarındaki olası zamları araştırıyor. Akaryakıt fiyatlarındaki güncel gelişmeler merak ediliyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.