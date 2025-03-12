Ankara’da Tacizi Önleyen Kadın Polisi Çağırttı

OLAYIN GERÇEĞİ

Ankara’nın Altındağ ilçesinde 19 yaşındaki E.G., yürüyüş yaptığı sırada kendisini takip eden 64 yaşındaki M.E.’yi fark ediyor. E.G., bu kişinin tacizine maruz kalıyor ve durumu ciddiye alarak M.E.’yi yakalıyor. Genç kadın, çevredeki insanlardan polis çağırmalarını istiyor.

POLİS GİBİ DAVRANDI

E.G., M.E.’yi montundan tutarak polis ekibinin geleceği yere doğru yönlendiriyor. Bu sırada çevrede bulunan insanlar da olaya müdahil olarak şüpheliye tepki gösteriyor. M.E., bölgede bulunan polis ekibi tarafından gözaltına alınıyor.

CEP TELEFONU KAYDA ALDI

E.G.’nin M.E.’yi polis noktasına götürmesi ve çevredeki kalabalığın tepkileri, cep telefonuyla kaydediliyor. Olayla ilgili olarak soruşturma devam ediyor.