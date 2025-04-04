Ankara’da Takla Atan Otomobil: 3 Yaralı

KAZA ANI VE YARALILAR

Ankara Beypazarı yolunda kontrolden çıkan bir otomobil takla attı ve bu kazada 3 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Ankara’dan Beypazarı yönüne seyreden otomobil, Beypazarı’na 14 kilometre kala sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonrası orta refüje çarparak takla attı.

OLAY YERİNE GİDEN EKİPLER

Kaza sonrasında durumu gören vatandaşlar, hemen ihbarda bulundu. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaptı ve 3 yaralıyı Beypazarı Devlet Hastanesi’ne sevk etti. Polis, kazayla ilgili incelemelere başladı.