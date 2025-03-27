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Ankara’da Taksi 2 Yayaya Çarptı

ANKARA’DA TAKSİ YAYALARA ÇARPTI

Ankara’nın Altındağ ilçesinde meydana gelen bir kazada, bir taksi şoförü karşıdan gelen bir araca çarpmamak için direksiyonunu kırdı ve kaldırımda bulunan 2 vatandaşı vurdu. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

KAZA AYRINTILARI VE MÜDAHALE

Alınan bilgilere göre, Karapürçek bölgesinde meydana gelen olayda, taksi şoförü karşıdan gelen aracın çarpmasına engel olmak amacıyla otomobilini sola çevirdi. Bu hareket sonucunda iki yaya taksinin çarpmasıyla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından çevredeki vatandaşların yardımıyla sağlık ve polis ekipleri olay yerine yönlendirildi. Olayla ilgili inceleme süreci başlatıldı.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ

Kaza anı, çevrede bulunan güvenlik kameralarına yansırken, alınan görüntüler kaza anının detaylarını gözler önüne serdi. Şimdi kazanın nedenleri ve sonuçları hakkında daha fazla bilgi bekleniyor.

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