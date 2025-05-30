Ankara’da Taksi Saldırganı Gözaltına Alındı

ANKARA’DA TAKSİCİLER ARASINDA BÜYÜK ÇATIŞMA

Ankara’da meslektaşını bıçakla ağır yaralayan taksi şoförü gözaltına alındı. Yaralı taksicinin hastanede tedavisinin sürdüğü ifade ediliyor. Olay, Yenimahalle ilçesindeki Batıkent semtinde gerçekleşti. İddiaya göre, farklı iki taksi durağında çalışan Fatih Saygın ile E.Y. arasında sıra işgali konusunda tartışma çıktı.

OLAYIN KÖKENİ TARTIŞMA

Tartışmanın bir gün sonrasında, E.Y. aracının içinde bekleyen Fatih Saygın’a bıçakla saldırdı. Saldırının ardından E.Y. olay yerinden uzaklaşırken, çevredekilerin ihbarıyla polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Karın bölgesinden ağır yaralanan Saygın, ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilkent Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralı taksici, ameliyat edilerek yoğun bakımda tedavi ediliyor. Saldırgan E.Y. ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

SALDIRGANIN ÇALIŞTIĞI DURAĞIN YASAL OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Saldırının ardından yaralı taksi sürücüsünün meslektaşları, E.Y.’nin çalıştığı taksi durağının yasal olmadığını öne sürdü. Bölgedeki alışveriş merkezi (AVM) ile maddi konularda anlaşmazlık yaşadıklarını dile getiren taksiciler, bu nedenle kaçak bir durak açıldığı iddiasında bulundu.

TAKSİCİLERDEN AÇIKLAMA

Olay hakkında bir açıklama yapan yaralı taksicinin arkadaşlarından Yusuf Tunçbilek, “Burada önceden beri bizim durağımız var. Yeni bir durak açıldığı için yan yana çalışmak zorunda kaldık. Buralarda 36 yıldır biz varız. Başka duraktan gelen taksilerin nedeni ile bu tür sorunlar yaşanıyor. Yaralı arkadaşımız şu an canının mücadelesini veriyor. AVM’nin durak açmasından kaynaklanan bir sorun. Bu olayın altında yatan sebep kesinlikle sıra meselesi. Saldırganın en ağır cezayı almasını talep ediyoruz. Bu durak gayri resmi ve yetkililerin müdahale etmesi gerekiyor. Can kaybı olmadan bu olayın çözülmesi lazım” diye konuştu.