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Ankara’da Taksiciler Arasında Yaşanan Kavga

BAŞKENTTE TAKSİCILER ARASINDA ÇIKAN BIÇAKLI KAVGA

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde yaşanan bıçaklı kavga sonucunda bir taksici yaralandı. Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle’de bir alışveriş merkezinin yanında gerçekleşti. Taksiciler arasında çıkan yer kavgası tansiyonu yükseltti.

YARALI TAKSİCİ HASTANEYE KALDIRILDI

Kavga sırasında Özgür Taksi durağına bağlı 06 T 3091 plakalı taksinin sürücüsü yaralandı. Yaralı taksici, olay yerine gelen ambulans ile en yakın hastaneye sevk edildi. İlk belirlemelere göre durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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