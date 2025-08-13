Haberler

Ankara’da Tansiyon Yükseldi, İddia Yaygınlaştı

ANKARA’DA TANSİYON YÜKSELDİ

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında çıkan iddialar nedeniyle Ankara’da siyasi iklim gerildi. CHP’li Çerçioğlu’nun Ak Parti’ye geçeceği yönündeki söylentiler gündeme damga vurdu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yaptığı açıklamalar, Çerçioğlu’nun Ak Parti’ye geçişinin artık kesinleştiğini ortaya koydu.

İDDİALAR YAYILDI

Çerçioğlu’nun Ak Parti’ye katılacağı iddialarıyla birlikte, sadece onun ismi ortaya atılmadı. Diğer bir dikkat çekici isim ise Isparta’nın İYİ Partili Yalvaç Belediye Başkanı Mustafa Kodal oldu. Kodal, iddiaları resmen kabul eden bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya platformu Instagram üzerinden, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Ak Parti Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmadan bir bölüm paylaştı.

Hassa’da Yangın Nedeniyle Evler Tahliye Ediliyor

Hatay'ın Hassa ilçesinde çıkan orman yangını, rüzgarın etkisiyle hızla yayılarak Yukarıbucak Mahallesi'nde evlerin tahliye edilmesine yol açtı. Ekipler yangına müdahale ediyor.
Bilecik Valisi Ziyaret Gerçekleştirdi

Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı ile ildeki tarımsal durum ve orman yangınları üzerine istişarelerde bulundu. Ziyaret, bir tablo hediye ile tamamlandı.

