Ankara’da Tartışma Büyüdü, Ayna Kırıldı

YOL VERME TARTIŞMASI ŞİDDETE DÖNÜŞTÜ

Ankara’da bir yol verme meselesi nedeniyle ortaya çıkan tartışma, hızla şiddet boyutuna ulaştı. Olay, geçtiğimiz gün Çankaya ilçesi Tunus Caddesi’nde meydana geldi. Bir taksi sürücüsü ile kişisel otomobil sürücüsü arasında yaşanan tartışma, iki tarafın da araçlarıyla seyir halindeyken başlamıştı.

TAXİ ŞOFÖRÜ KAVGA ÇIKARDI

İddialara göre, tartışmanın gidişatında taksi şoförü, otomobilin önünü kesti. Aracından inen taksi sürücüsü, diğer sürücüye hakaretler savurduğu gibi ayrıca tehditlerde bulundu. Ardından, diğer aracın aynasına yumruk atarak, tekmeledi. Araç kapısını açmaya çalıştığı sırada, olay anları otomobildeki sürücü tarafından cep telefonuyla kaydedildi.

OLAY YERİNE GÜVENLİK GÜÇLERİ MÜDAHELE ETTİ

Durumun diğer vatandaşlar arasında gerginliğe yol açması üzerine, çevredeki kişiler taksi sürücüsünü sakinleştirmeye çalıştı. Taksi şoförü, daha sonra bölgeden uzaklaştırıldı. Bu yaşananlar, toplumda yol verme konusunun gerekliliğini yeniden gündeme getirdi.