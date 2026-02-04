Ankara’da Tefecilik Operasyonu: 5 Milyar 760 Milyon Lira Ele Geçirildi

ankara-da-tefecilik-operasyonu-5-milyar-760-milyon-lira-ele-gecirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “tefecilik” iddialarıyla ilgili olarak, gözaltı kararı verilen 56 kişinin 51’i, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde yakalandı.

SUÇLAMALARIN YÜKSEK OLDUĞU BELİRLENDİ

Soruşturma çerçevesinde, zanlıların 743 farklı olayda, 900’ü aşan kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin hesaplarındaki toplam para akışının 5 milyar 760 milyon 565 bin 612 lira olduğu belirlendi.

ARAMA VE ELE GEÇİRMELER

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 şarjör, 55 fişek, 84 senet, 15 POS cihazı, başka bireylere ait 12 kredi kartı, 7 doküman, bir miktar esrar ve 56 uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca, firari durumda olan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

FLAŞ FLAŞ FLAŞ

Gündem

Porsche Elektrikli 718 Ailesi İçin Planlarını Değiştirebilir

Porsche, maliyet artışları ve teknik sorunlar nedeniyle tam elektrikli 718 Boxster ve Cayman modellerinin üretimini sona erdirecek.
Gündem

Altın Ons Fiyatı 5 Bin Doları Aştı

Altın fiyatları, haftanın ikinci gününde yükselişini sürdürerek ons başına 5 bin doları geçti. Gram altın 7 bin 89 TL, çeyrek altın ise 12 bin 550 TL'den satılmakta.
Gündem

Epstein İle İlgili Soruşturma Türkiye’de Başlatıldı

Türkiye'de Jeffrey Epstein dosyalarıyla ilgili ilk soruşturma başlatıldı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, çocukların Epstein adasına götürüldüğü iddialarını araştıracak.
Gündem

Simit ve Ekmek Fiyatlarına Yeni Düzenleme Geliyor

Fırıncılar, ekmek ve simit zammı için Ticaret Bakanlığı'ndan onay alacak. Olumsuz yanıt halinde, tarife uzlaşma komisyonuna başvuracaklar.
Gündem

Milli Dayanışma Komisyonu Ortak Raporu İçin Toplanıyor

Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, önemli beşinci toplantısını gerçekleştirmek üzere bir araya geliyor.

Haber Aktüel, son dakika haberler servis eden, reklamsız bir haber sitesidir.