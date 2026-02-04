Ankara’da Tefecilik Operasyonu: 5 Milyar 760 Milyon Lira Ele Geçirildi

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından “tefecilik” iddialarıyla ilgili olarak, gözaltı kararı verilen 56 kişinin 51’i, İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar neticesinde yakalandı.

SUÇLAMALARIN YÜKSEK OLDUĞU BELİRLENDİ

Soruşturma çerçevesinde, zanlıların 743 farklı olayda, 900’ü aşan kişiyi mağdur ettikleri tespit edildi. Ayrıca, şüphelilerin hesaplarındaki toplam para akışının 5 milyar 760 milyon 565 bin 612 lira olduğu belirlendi.

ARAMA VE ELE GEÇİRMELER

Şüphelilerin ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 1 adet uzun namlulu silah, 2 tabanca, 5 şarjör, 55 fişek, 84 senet, 15 POS cihazı, başka bireylere ait 12 kredi kartı, 7 doküman, bir miktar esrar ve 56 uyuşturucu hap bulundu. Ayrıca, firari durumda olan 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.