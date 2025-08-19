Ankara’da Telefon Diplomasi Trafiği Yoğun

UKRAYNA ZİRVESİ SONRASINDA TELEFON DİPLOMASİSİ

Beyaz Saray’da düzenlenen Ukrayna zirvesinin ardından Ankara’da telefon diplomasisi hareketlendi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile telefon görüşmesi yaptı. Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgilere göre, bu görüşmede, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Alaska’da gerçekleştirdiği buluşma ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin bazı Avrupa liderleriyle birlikte Washington’da düzenlenen toplantının sonuçları masaya yatırıldı.

BARIŞA GİDEN YOLDA TÜRKİYE’NİN ROLÜ

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Rusya-Ukrayna savaşının sona erdirilmesi için ileride atılabilecek adımları tartıştı. Bakan Fidan, “Adil ve kalıcı bir barışa ulaşılması için Türkiye’nin her türlü desteği sağlamaya hazır olduğunu” kaydetti. Ayrıca, Gazze’deki son durumu ve ateşkes müzakerelerindeki gelişmeleri de görüştüler. Fidan, Gazze’de kalıcı bir ateşkesin “daha fazla vakit kaybedilmeden” sağlanmasının beklendiğini vurguladı ve Gazze’ye insani yardımların “acil ve kesintisiz biçimde” ulaştırılmasının elzem olduğunu belirtti.

SURİYE’DE GÜNDEMDEKİ GELİŞMELER

Görüşmede ayrıca Suriye’deki son durum da ele alındı ve Suriye’nin huzuru, birliği ile bütünlüğüne verilen önem öne çıktı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile birlikte, Trump ve Zelenski’nin Beyaz Saray’daki görüşmesine, İngiltere, Fransa, Almanya, İtalya, Finlandiya liderleri ile Avrupa Komisyonu Başkanı ve NATO Genel Sekreteri’nin de katıldığını hatırlattı. Fidan, İngiltere Dışişleri Bakanı David Lammy, Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot ile ayrı ayrı telefon görüşmeleri yaptı. Yapılan görüşmelerde toplantının sonuçları ve olası yeni adımlar değerlendirildi.