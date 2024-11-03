Ankara’da Ters Yön Kaza: 3 Ölü

ANKARA’DA KAZA NEDENİYLE ÜZÜCÜ BİR OLAY YAŞANDI

Ankara’da bipolar hastası olduğu belirtilen bir sürücü, otoyolda ters yöne girip kazaya neden oldu. Kaza, sabah saatlerinde E-90 karayolu Balıkuyumcu köyü yakınlarında gerçekleşti. Ankara’dan Eskişehir yönüne giden Hakan İ. yönetimindeki 06 CAP 977 plakalı araç, ters yönden gelen Ramazan G. idaresindeki 27 SE 946 plakalı otomobille çarpıştı. Ortaya çıkan kazada, otomobiller tamamen hurdaya döndü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

TRAGİK SONUÇLAR VE YARALILAR

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki kontrolleri sonucunda, bipolar hastası olduğu belirlenen Ramazan G. ve diğer aracın sürücüsü Hakan İ. ile onun eşi Esmanur İ.’nin hayatını kaybettiği tespit edildi. Ayrıca, yaralanan çiftin çocukları K.İ. (10) ve E.İ. (2) ambulansla hastaneye sevk edildi.

RAMAZAN GÜVEN’İN DURUMU

Kazaya sebep olan Ramazan G.’nin bipolar hastası olduğu ve son 3 gündür ailesiyle hiç konuşmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili olarak gerekli incelemeler başlatıldı.