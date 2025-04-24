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Ankara’da Ters Yönde Giden Sürücü

TEHLİKELİ YOLCULUK ANSIZIN KAMERAYA YANSIDI

Ankara’da bir sürücünün otomobiliyle ters yönde gidişi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Sabah saatlerinde Çankaya’nın Dikmen semtinde gerçekleşen bu tehlikeli yolculuk, yoldaş bir başka sürücü tarafından görüntülendi. Görüntülerde, hem kendi canını hem de diğer sürücülerin ve yolcuların güvenliğini hiçe sayarak uzun bir süre boyunca ters yönde ilerleyen sürücü dikkat çekiyor.

SÜRÜCÜNÜN DÜZENLİ YOLCULUK KURALINI İHLALİ

Olay, sürücünün trafik kurallarını hiçe sayarak gerçekleştirdiği manevralarla dikkatleri üzerine çekti. Güvenli sürüşün temeli olan kuralların ihlal edildiği bu durum, trafikteki diğer araçların ve yayaların tehlike altında olmasına yol açtı. Bu tür durumların önlenmesi gerektiği, trafikte güvenliği sağlamak için önem arz ediyor.

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