Ankara’da Tır Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

TIR KAZASI VE HAYATINI KAYBEDEN SÜRÜCÜ

Gebze’den Ankara’ya giden bir tır, Cankurtaran mevkiinde kontrolden çıkarak park halindeki kamyonete çarptı. Bu kazada tırın sürücüsü hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, tır yolda park eden bir kamyonete çarparak kaza yaptı. Çarpmanın tesiriyle aracın içerisinde sıkışan tır şoförü C.M., olay yerinde yaşamını yitirdi.

OLAY YERİNE ACİL YARDIM EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Olayı gören çevredeki vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri hızlıca geldi. İtfaiye ekipleri, C.M.’yi aracından çıkarmak için çalışmalara başladı. Ancak sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen, C.M. kurtarılamadı. Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.