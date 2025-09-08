Haberler

Ankara’da Tır Oto Çarpıştı, 4 Yaralı

Ankara’nın Ayaş ilçesinde bir tır ile otomobilin çarpışması sonucu bir kaza gerçekleşti ve bu kazada 4 kişi yaralandı. Olay, Ayaş Sinanlı-Oltan Mahallesi’nde bulunan otoyolda meydana geldi.

KAZAYA TANIK OLANLAR HIZLA HAREKETE GEÇTİ

Otoyolda hareket halindeki tır ile otomobilin çarpışması sonucunda otomobil içerisindeki 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredekiler, durumu hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri yaralıları en yakın devlet hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Jandarma ise kazayla ilgili olarak soruşturma başlattı.

