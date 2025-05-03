Ankara’da Trafik Denetimi Yapıldı

ANKARA’DA ASAYİŞ VE TRAFİK DENETİMİ

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde, polis ekipleri asayiş ve trafik kontrolü uygulaması gerçekleştirdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş ve Trafik Şubesi’ne bağlı ekipler, Hanlarönü Meydanı’nda denetim yaptı.

KİMLİK VE ARAÇ DENETİMLERİ YAPILDI

Uygulama sırasında, kimlik kontrolleri yapıldı ve araçlarda detaylı denetim ile sorgulamalar gerçekleştirildi. Ekipler, kask takmayan veya trafik kurallarına uymayan bazı sürücülere cezai işlem uyguladı. Denetimlerin devam edeceği bilgisi verildi.