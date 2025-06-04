Ankara’da Trafik Denetimleri Sürüyor

BAŞKENTTE HELİKOPTER DESTEKLİ TRAFİK DENETİMLERİ DEVAM EDİYOR

Ankara’da Kurban Bayramı tatili dolayısıyla alınan önlemler kapsamında helikopter destekli trafik kontrolleri sürüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Dairesi Başkanlığı ve Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili boyunca vatandaşların güvenli seyahat etmeleri için sürekli olarak trafik denetimleri yapıyor. Olası olumsuz durumların önüne geçmek amacıyla yoğun mesai harcayan ekiplerin havadan desteklenmesi sağlanıyor.

DENETİMLER KESİNTİSİZ SÜRÜYOR

Hava ekipleri, yolda tespit ettikleri kural ihlalleri veya kazaları yer ekiplerine bildirilerek, anında müdahaleye yardımcı oluyor. Ankara’nın diğer illere bağlayan yollarında şu an için aşırı yoğunluğun olmadığı görülüyor. Yapılan denetimlerin, bayram tatili süresi boyunca devam edeceği ifade ediliyor.