Ankara’da Trafik Polisi Çocukları Geçirdi

YÜREK ISITAN ANLAR

Ankara’da bir trafik polisi, yolun karşısında bekleyen 4 çocuğu görerek onlarla birlikte güvenli bir şekilde karşıya geçti. Bu duygusal anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

POLİS VE ÇOCUKLARIN BİR ARAYA GELİŞİ

Kahramankazan ilçesinde görev yapan trafik polisi, çocukları ellerinden tutarak dikkatlice yolun karşısına geçirdi. El ele yürüyen polis ve minikler, karşıya geçtikten sonra birbirleriyle vedalaşıp yollarına devam etti. Bu sıcak ve samimi anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.

ÖNEMLİ

Mili Savunma Bakanı İncelemeler Yaptı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İstanbul Tersanesi Komutanlığı'nda Teknofest Mavi Vatan etkinliğine yönelik inceleme ve denetim gerçekleştirdi.
Çin’de Fuar Başladı, İleri Teknoloji

Changchun'da gerçekleştirilen fuarda, insansı robotlar ve yenilikçi enerjili otomobiller gibi yüksek teknoloji ürünleri dikkatleri üzerine çekti.

