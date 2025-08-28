Ankara’da Trafik Polisi Çocukları Geçirdi

YÜREK ISITAN ANLAR

Ankara’da bir trafik polisi, yolun karşısında bekleyen 4 çocuğu görerek onlarla birlikte güvenli bir şekilde karşıya geçti. Bu duygusal anlar, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

POLİS VE ÇOCUKLARIN BİR ARAYA GELİŞİ

Kahramankazan ilçesinde görev yapan trafik polisi, çocukları ellerinden tutarak dikkatlice yolun karşısına geçirdi. El ele yürüyen polis ve minikler, karşıya geçtikten sonra birbirleriyle vedalaşıp yollarına devam etti. Bu sıcak ve samimi anlar, sosyal medyada büyük beğeni topladı.