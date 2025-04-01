Ankara’da Üç Ayrı Narkotik Operasyon Yapıldı

UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Uyuşturucu ile yapılan mücadele durmaksızın devam ediyor. Bu kapsamda, özellikle yurtdışından Türkiye’ye uyuşturucu madde sokmaya çalışan şüphelilerin yakalanması amacıyla havaalanları, sınır bölgeleri ve gümrük kapılarındaki denetimler artırılıyor. Son olarak Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri, çeşitli noktalarda narkotik operasyonları gerçekleştirdi.

3 NOKTADA BAŞARILI OPERASYONLAR

Gerçekleştirilen operasyonlar sonucunda, Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 107 kilogram, İpsala Gümrük Kapısı’nda 61 kilogram ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 14 kilogram esrar ele geçirildi. Böylelikle Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan üç operasyonda toplam 182 kilogram uyuşturucu madde yakalandı. Operasyonlarla ilgili olarak Doğubayazıt, İpsala ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından soruşturma başlatıldı.