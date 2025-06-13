Ankara’da Ücretsiz Aktarma Dönemi Başlıyor

ANKARA’DA YENİ RAYLI SİSTEM UZATILMASI

Başkent Ankara’da, Dikimevi-Natoyolu Raylı Sistemi’nin uzatılma çalışmaları başladı. Mamak Metrosu olarak bilinen hat için temel atma töreni bugün düzenlendi. Tamamen yer altından geçecek olan yeni hattın uzunluğu 7,46 kilometre olacak. Yavaş, bu hat üzerinde toplam sekiz istasyon olacağını belirtti. “Bu güzergah tamamlandığında günde yaklaşık 300 bin yolcunun seyahati kolaylaşacak.” diyen Yavaş, bunun “yalnızca bir metro hattı değil, bölge ulaşımı için büyük bir rahatlama anlamına geldiğini” ifade etti.

ÜCRETSİZ AKTARMA UYGULAMASI

Mansur Yavaş, Ankara’da ücretsiz aktarma döneminin başlayacağı müjdesini de verdi. EGO Genel Müdürlüğü bünyesindeki ulaşım araçlarının ring hatlarının sayısının artırıldığını belirten Yavaş, şu açıklamalarda bulundu: “Ücretsiz aktarma uygulamasına geçiyoruz. Metrodan otobüse ya da otobüsten metroya yapılan ilk aktarmalar ücretsiz olacak. Kent içi trafiği rahatlatacak uygulamamız 1 Temmuz itibarıyla başlıyor.” Bunun yanı sıra, Yavaş, pik saatlerde daha indirimli biniş çalışmaları için de devam eden planları aktardı. Bu kapsamda, 44 yeni hat ile birlikte toplamda 209 hattın metro istasyonlarına ring yapmasının sağlanacağı kaydedildi. Böylece otobüs servis süreleri kısalacak ve daha sık aralıklarla daha fazla servis sunulabilecek.