Ankara’da Ümitcan Uygun’un Yargılandığı Dava

OLAYIN GELİŞİMİ VE SANIK İFADESİ

Ankara’da, ‘Aleyna Çakır’ olarak bilinen Sema Esen’in (21) evinde ölümüyle ilgili olarak, ‘İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme’ ile ‘Eziyet etme’ suçlarından yargılanan erkek arkadaşı Ümitcan Uygun, “Aramızda tartışmalar olmuştur ama darp olmamıştır” şeklinde ifade verdi. Sema Esen, 3 Haziran 2020’de Keçiören’deki konutunda boynunda iple ölü bulundu. Ümitcan Uygun’un, Esen’e şiddet uyguladığına dair görüntüler ise ölümünden kısa bir süre sonra sosyal medyada yayınlandı. Soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun, polis tarafından gözaltına alınıp ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Esen’in ölümü ilgili yürütülen soruşturma, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlandı. Hazırlanan iddianamede, kendisini bornoz askısıyla kapıya asarak yaşamına son veren Esen’in ölümünden sorumlu tutulan Ümitcan Uygun’un, ‘İntihara teşvik etmek ve intihar kararını kuvvetlendirme’ suçundan 10 yıla kadar, ‘Eziyet etme’ suçundan da 8 yıla kadar olmak üzere toplamda 18 yıla kadar hapsi istendi. Ankara 34’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde açılan davanın ilk duruşması bugün gerçekleştirildi. Duruşmada, başka bir davadan hükümlü olarak tutuklu olan sanık Ümitcan Uygun, Sema Esen’in ailesi, taraf avukatları ve tanıklar hazır bulundu.

SUÇLAMALARIN REDDEDİLMESİ

Savunmasında suçlamaları reddeden Ümitcan Uygun, “Olay günü arkadaşımın eğlencesine gideceğimiz için Sema ile tartıştık. Asker eğlencesi olduğu için Sema’yı götürmek istemedim, bunun üzerine tartışma oldu. Telefonu uçak moduna aldım. Hiçbir şekilde suçlamaları kabul etmiyorum. Dosyada bir video var, olayın öncesinde olan bir olay. Zaten biz Sema ile karı koca ilişkisi yaşıyorduk, tartışmalarımız oluyordu. O videoda astım hastası olduğu için bayıldı. Sema’nın gece kulübünde çalıştığını bütün ailem öğrenmiş. Ailem onu kabul etmeyince aileme rest çekip onunla yaşamaya başladım. Aramızda her evli çift gibi sözlü tartışmalar olmuştur ama onun haricinde bir darp olmamıştır. Takdir yüce mahkemenizindir” şeklinde savunma yaptı.

AİLESİNİN İFADESİ

Sema Esen’in annesi Hatun Esen, “Ben anneyim, ellerimle yıkadım yavrumu. Her yeri mosmordu, benim yavrum toprakta çürüyor, o da hapiste çürüsün. Ben sonuna kadar şikayetçiyim. Mezarının açılmasını istiyorum” dedi. Baba Mehmet Esen de “En ağır cezayla yargılanmasını istiyorum. Sürekli tehdit ediliyoruz. Erol Uygun bizi, ‘Dişlerinizi sökeriz’ diye tehdit ediyor. Allah benim canımı alana kadar şikayetçiyim” ifadelerini kullandı. Ağabeyi Himmet Esen de şikayetçi olduğunu belirterek, “Karı koca hayatını yaşadığını söyledi ama o eziyetleri yaptı, çalıştırıp parasını yedi. Karı koca hayatı diyor, öyle yerlerde çalıştırması delikanlılığa sığar mı?” diye konuştu.

ŞİDDET GÖRÜNTÜLERİ VE TANIK İFADELERİ

Sema Esen’in komşusu L.K., tanık olarak dinlendiğinde, “Onlar binaya taşındıktan sonra anormal sesler duymaya başladım. Bağırma, dövme sesleri, Aleyna’nın sesleri; ‘Öldürüyorlar beni, eziyet ediyorlar bana’ diye bağırıyordu. Aleyna bana, ‘Bana eziyet ediyor, ne yapmalıyım’ dedi. ‘Gitmen lazım’ dedim. Çok sesleri geliyordu, uyarıyordum. ‘Sizin yüzünüzden dinlenemiyorum’ diyordum. Her gün aynı şeyler; dayak, bağırmalar, Aleyna beni, ‘Merdivenden inme, seni atar’ diye ikaz ediyordu. Sonra da o evden taşındım zaten. Benden yedek telefon istemişti Aleyna, Ümit telefonuna el koyduğu için birilerini arayabilmek için. Ben de olmadığını söyledim” şeklinde konuştu. Geçmişte Sema Esen’le aynı yerde çalıştıklarını belirten tanık M.G., “Ümit’in mekâna gelerek, başka kızlarla oturup Sema’ya, ‘Sen ödeyeceksin’ dediğini biliyorum. İş çıkışında Ümit’in Sema’nın elinden zarfını aldığını görüyordum, dövdüğünü görüyordum. Sema’nın kollarında ve bacaklarında morluklar olduğunu gördüm” ifadesini kullandı.

ÜMITCAN UYGUN’UN SAVUNMALARI

Ümitcan Uygun’un ağabeyi Birol Uygun, tanık sıfatıyla mahkemede yaptığı açıklamada, “Aleyna’yla çok yakın olduklarını biliyordum. Bir insan intihar etmesini istese, evlenmeyi düşünmezdi” dedi. Diğer bir tanık B.G. ise, “Ümit benim yakın arkadaşım olur, Aleyna da sevgilisiydi. Evleneceklerini biliyordum. Araları iyiydi. Aleyna’nın ailesiyle sorunları olduğunu biliyordum. Darbettiğine şahit olmadım” diye sözlerini sürdürdü.

MAHKEMEDEN GELEN KARARLAR

Mahkeme heyeti, Sema Esen’in hayatını kaybettiği dairede tekrar keşif yapılması talebinin reddine karar verdi. Müşteki avukatlarının yeni tanık dinlenmesi talebi kabul edilirken, sanığın 17’nci Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dosyasının dava dosyasına eklenmesine karar verildi. Olayın yaşandığı meskenin yakınındaki binaların kamera kayıt görüntülerinin dava dosyasına kazandırılması talebi de reddedilip, duruşma ertelendi.