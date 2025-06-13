Ankara’da Uyuşturucu Krizi Yaşandı

UYUŞTURUCU KRİZİ SONUCU İKİ KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Ankara’da sokakta uyuşturucu krizi geçirdiği öngörülen üç kişiden ikisi yaşamını yitirdi. Alkol koması nedeniyle vefat etme ihtimalleri de bulunan şahısların kesin ölüm sebebi, yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olay, dün öğleden sonra Keçiören ilçesi Güçlükaya Mahallesi Şair Dertli Sokak’ta gerçekleşti.

ÖNCÜ BELİRTİLER KONTROLSÜZ TAVIRLAR OLDU

İddialara göre, araç içerisinde bulunan üç kişi kriz sebebiyle fenalaşarak kontrolsüz tavırlar sergiledi. Durumu fark eden çevredeki kişiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, kişileri hastaneye nakletti. Yapılan müdahalelere rağmen ikisi kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer bireyin tedavisinin sürdüğü bilgisi paylaşıldı. Hayatını kaybedenlerin, ilk belirlemelere göre uyuşturucu krizine girdiği öngörülüyor; ayrıca alkol koması nedeniyle de ölmüş olabilecekleri değerlendiriliyor. Hayatını kaybedenlerin ölüm sebebinin, Adli Tıp Kurumu’nda yapılacak otopsinin ardından kesinleşeceği belirtildi.

VATANDAŞLARDAN AÇIKLAMALAR

Olayla ilgili açıklamalarda bulunan vatandaşlardan Nesrin Çetinkaya, “Oğlum dışarıda bir şeyler olduğunu söyledi. Üç kişi kriz geçiriyormuş. İkisi kaldırımda, diğerini de arabadan güçlükle çıkarmışlar. Büyük ihtimalle madde krizine girmişler. Alkol krizine benzemiyordu. Ağızlarından köpük geliyormuş. Fenalaşanlardan ikisi vefat etmiş. Olay yerine gittiğimde polisler incelemelerde bulunuyordu. Ölen kişiler muhtemelen bu mahalleden değil” dedi.