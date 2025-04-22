Ankara’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

UYUŞTURUCU TİCARETİNE YÖNELİK OPERASYONDAN SONUÇLAR

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde, Ankara merkezli dört ilde uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanların yakalanmasına yönelik önemli bir operasyon gerçekleşti. Soruşturma sonucunda, tutuklu şüpheli sayısı 512’ye, adli kontrol kararı verilen şüpheli sayısı ise 30’a yükseldi.

TEKNİK VE FİZİKİ TAKİBİN SONUCU

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri teknik ve fiziki takipler neticesinde elde ettikleri deliller doğrultusunda sektör içinde faaliyet gösteren şüphelere yönelik operasyon düzenledi. Bu süreçte, gözaltına alınan diğer şüpheliler için ifade alma ve sevk işlemleri devam ediyor.