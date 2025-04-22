Ankara’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

ANAR KENTTE YAPILAN OPERASYONUN DETAYLARI

Başkent Ankara’da yakın zamanda gerçekleştirilen cumhuriyet tarihindeki en büyük uyuşturucu operasyonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ile Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip ile elde edilen deliller doğrultusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelilere yönelik bir operasyon gerçekleştirdi.

TUTUKLU VE GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLERİN SAYISI ARTYOR

Bugün itibarıyla operasyon kapsamında tutuklanan şüpheli sayısı 512’ye ulaşırken, adli kontrol kararı verilen şüpheli sayısı ise 30 olarak belirtildi. Gözaltındaki diğer şüpheliler hakkında ifade alma ve sevk işlemleri hâlâ devam ediyor.