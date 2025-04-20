Ankara’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleşti

ANKARA’DA UYUŞTURUCU OPERASYONU GERÇEKLEŞTİ

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı Medya İletişim Bürosu, başkentte yapılan büyük bir uyuşturucu operasyonu hakkında önemli bilgiler paylaştı. Operasyon sonucunda gözaltına alınan toplam 94 şüpheliden 90’ının mahkeme tarafından tutuklandığı açıklandı. Başsavcılık, 119 kişinin gözaltına alındığını ve bunların içerisinde 90’ının tutuklandığını belirtti.

ŞÜPHELİLERİN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Açıklamada, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu veya uyarıcı madde ticaretiyle ilgili kapsamlı bir soruşturmanın devam ettiği ifade edildi. “Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik olarak uzun süredir yürütülen planlı ve projeli soruşturma kapsamında; Cumhuriyet Başsavcılığımız koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan planlı ve projeli saha çalışmaları ile teknik ve fiziki takip sonucunda elde edilen deliller doğrultusunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yaptığı tespit edilen toplam 119 şüphelinin, 17 Nisan 2025 tarihinden itibaren Ankara merkezli 4 ilde eşzamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verilmiştir” şeklinde bilgiler verildi.

YAKALAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Açıklamada, “Halen aynı ve/veya farklı suçlardan ceza infaz kurumlarında tutuklu bulunan 11 şüpheli haricinde, gözaltına alınması talimatı verilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik yapılan çalışmalarda bu aşamada toplam 94 şüpheli yakalanmıştır” denildi. Soruşturma sürecinde, adli kolluk nezdindeki soruşturma işlemleri tamamlanan 94 şüpheliden 90’ının tutuklandığı, diğer 4 şüpheli hakkında ise adli kontrol tedbirlerine hükmedildiği belirtildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı, firari şüphelilerin yakalanması için emniyet müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen operasyonların devam ettiğini ve soruşturmanın titizlikle sürdüğünü vurguladı. Toplanan delillerin ve operasyonun safahatıyla ilgili kamuoyuna bilgi verileceği açıklandı.