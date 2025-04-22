Ankara’da Uyuşturucu Operasyonu Gerçekleştirildi

ANKARA’DA BÜYÜK UYUŞTURUCU OPERASYONU

Başkent Ankara’da birkaç gün önce gerçekleştirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonuna dair önemli bir gelişme yaşandı. Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziksel takip sonucunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şüphelileri belirleyerek operasyon düzenliyor.

TUTUKLU VE GÖZALTINDAKİ ŞÜPHELİLERİN SAYISI ARTIYOR

Soruşturma kapsamında, bugün itibarıyla tutuklanan şüpheli sayısı 512’ye ve adli kontrol kararı verilen şüpheli sayısı 30’a ulaştı. Ayrıca, gözaltına alınan diğer şüphelilerin ifade alma ve sevk işlemleri sürüyor.