Ankara’da Uyuşturucu Operasyonu Yapıldı

NARKOKAPAN-ANKARA OPERASYONU GÜNDEME GELİYOR

Ankara’da gerçekleştirilen ‘Narkokapan-Ankara’ uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 635 şüpheliden 316’sı tutuklandı. Ankara Valiliği, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü iş birliği ile yürütülen ‘Torbacı’ olarak adlandırılan sokak satıcılarına yönelik operasyonda 626 farklı adres hedef alındı.

Operasyonun ilk günü sorguya alınan şüphelilerden 138’i, ikinci gün sorgulananlardan ise 178’i, mahkeme tarafından ‘Uyuşturucu madde ticareti’ suçundan tutuklandı. 18 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiği, geri kalan şüphelilerin ise ifadelerinin alındığı bilgisi aktarılıyor.