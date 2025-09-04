Haberler

Ankara’da Uyuyan Şoför, Motosikletle Uyandı

UYUYAN SÜRÜCÜ TRAFİKTE TEHLİKE YARATTI

Ankara’da bir sürücü, aracını yolun ortasında bırakarak direksiyon başında uyuyakaldı. Motosikletli bir sürücünün seslenmesiyle uyandı ve o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SURUCÜNÜN ŞAŞKINLIĞI KAMERADA

Görüntülerde, motosiklet sürücüsü yolun ortasında duran araca doğru yaklaşıyor. Şoförün direksiyon başında uyuması, motosikletli sürücüyü şaşkına çeviriyor. Uykusuzluk nedeniyle tehlikeli bir an yaşanırken, motosiklet sürücüsünün seslenmesiyle uyanan şoför, büyük bir panikle kendine geliyor.

Diyanet İşleri Başkanı, Aile Tehditlerini Belirtti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Konya'daki çalıştayda sosyal medya ve modernitenin aile yapısını tehdit ettiğini belirtti, aile değerlerinin korunması için bilinçlendirme çalışmalarına ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.
Bursaspor Söğütspor Maçını A Spor’dan İzleyin

Bursaspor ve Söğütspor arasındaki maçın canlı yayını, heyecanı ekran başında yaşamak isteyenler için merak konusu. İzleme detayları ve kanal bilgileri araştırılıyor.

