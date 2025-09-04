Ankara’da Uyuyan Şoför, Motosikletle Uyandı

UYUYAN SÜRÜCÜ TRAFİKTE TEHLİKE YARATTI

Ankara’da bir sürücü, aracını yolun ortasında bırakarak direksiyon başında uyuyakaldı. Motosikletli bir sürücünün seslenmesiyle uyandı ve o anlar ise cep telefonuyla kaydedildi. Olay, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

SURUCÜNÜN ŞAŞKINLIĞI KAMERADA

Görüntülerde, motosiklet sürücüsü yolun ortasında duran araca doğru yaklaşıyor. Şoförün direksiyon başında uyuması, motosikletli sürücüyü şaşkına çeviriyor. Uykusuzluk nedeniyle tehlikeli bir an yaşanırken, motosiklet sürücüsünün seslenmesiyle uyanan şoför, büyük bir panikle kendine geliyor.