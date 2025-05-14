Ankara’da Volkan Konak Stüdyosu Onaylandı

VOLKAN KONAK İSMİ MÜZİK STÜDYOSUNA VERİLDİ

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, Çankaya’da bulunan bir müzik stüdyosuna sanatçı Volkan Konak’ın isminin verilmesi konusunu karara bağladı. Meclisin mayıs ayının üçüncü birleşimi, Meclis Birinci Başkanvekili Ertan Işık liderliğinde, Belediye Meclis Konferans Salonu’nda gerçekleşti. Işık, oturuma önceki toplantının tutanak özetini oylatarak başladı ve ardından gündem maddelerini okuyarak ilerledi.

İSİMLENDİRME KOMİSYONU RAPORLARI KABUL EDİLDİ

Birleşimde, yeniden düzenlenen Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığına dair yönetmeliğe ilişkin başkanlık yazısı oy birliğiyle kabul edildi. Ayrıca, Çankaya Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunan Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne ait müzik stüdyosuna “Volkan Konak Müzik Stüdyosu” isminin verilmesi önerisi, İsimlendirme Komisyonu raporu doğrultusunda oy çokluğuyla onaylandı.

Bala ilçesindeki İsmetpaşa Mahallesi’nde bulunan “Bala Düğün Salonu Parkı”nın ismi, eski başkan Vedat Aydın’ın adıyla değiştirildi. Altındağ ilçesi İskitler Mahallesi’nde isimsiz olan yaya üst geçidi “Şehit Hamza Yıldırım Yaya Üst Geçidi” olarak adlandırıldı. Pursaklar ilçesinde ise Saray Osmangazi ve Saray Cumhuriyet mahallelerinde bulunan bir başka isimsiz yaya üst geçidi “Şehit Muhammet Oğuz Kılınç Yaya Üst Geçidi” adını aldı. Çankaya ilçesi Çiğdem Mahallesi’ndeki 1588. Sokak, “Şehit Mehmet Rasih Necef Sokak” olarak yeniden isimlendirildi. Ayrıca, Etimesgut İlçesi Yapracık Mahallesi ile Çankaya İlçesi Yaşamkent Mahallesi sınırlarında bulunan 3294. Cadde de “Sarıkamış Şehitleri Caddesi” ismini aldı. Tüm bu İsimlendirme Komisyonu raporları, toplantıda oy birliğiyle kabul edildi.

OTURUM KAPANDI

Işık, yarın toplanmak üzere oturumu sonlandırdı.