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Ankara’da Yağmur Devam Ediyor

YAĞMURUN ETKİSİ

Ankara’da öğle saatlerinde başlayan yağmur, akşam saatlerinde şiddetini artırarak il genelinde etkili olmaya devam ediyor. Ankara Valiliği, sosyal medya hesabından başkent ve çevresinde beklenen kuvvetli yağış hakkında uyarılarda bulunarak, olası olumsuz durumlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

DOLU YAĞIŞI VE SÜRÜCÜLER

Yağmur, akşam saatlerinde de etkisini sürdürürken, Yenimahalle, Çankaya, Mamak, Keçiören, Altındağ, Kızılcahamam, Beypazarı, Çubuk gibi ilçelerde dolu yağışı da görüldü. Yağışın etkisiyle altgeçitlerde oluşan birikintiler, sürücüler için zorlu anlara yol açtı ve başkentte ulaşım olumsuz şartlar altında sürdü.

YAĞIŞIN DEVAMI

Ankara Valiliği, bugün başlayan yoğun yağışın yarın da devam edeceğini bildirdi. Bu nedenle vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği vurgulandı.

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