Ankara’da Yağmur Duası Yapıldı

YAĞMUR DUASI İÇİN TOPLANILDI

Başkent Ankara’nın Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı ve Boyalı mahallelerinin sakinleri, kurak geçen mevsim nedeniyle yağmur duası gerçekleştirdi. Yeterli yağışın olmaması üzerine Kırbaşı Mahallesi sakinleri, köy mezarlığı çevresinde tekbirler ve dualar ile yürüyüş yaptı. Ardından köy camiinde öğle namazı kılındı ve iki rekat hacet namazının ardından din görevlisinin duası ile program sona erdi.

HALKIMIZIN KATILIMIYLA DÜZENLENDİ

Yağmur duası, Kırbaşı Camii Yaptırma ve Yaşatma Derneği tarafından organize edildi. Programa, mahalle halkı yanı sıra AK Parti Beypazarı İlçe Başkanı Halil Etli ile beraberindeki heyet, MHP İlçe Başkanı ve ekibi, ve Demokrat Parti İlçe Başkanı Enver Atak ile dernek başkanı Mehmet Karataş ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

DUA GELENEĞİNE DEVAM EDİYOR

86 yaşındaki mahalle sakini Hacı Erdem, hava koşulları sebebiyle bu yıl duanın camide yapıldığını dile getirerek, “Çocukluğumdan bu yana yağmur duasına katılırım. Eskiden yaylalarda yapılırdı. Bu bir gelenek, huşu içinde dua ediyoruz.” şeklinde konuştu. Boyalı Mahallesi halkı ise Boztepe mevkisindeki tarihi ören yerinde bir araya geldi. Program, Ankara İl Müftü Yardımcısı Mehmet Arcaklıoğlu’nun vaazıyla başladı ve yağmur duası öncesinde köylüler arasında helalleşme gerçekleştirildi. Öğle namazı ve yapılan duanın ardından katılımcılara etli pilav, ayran ve pişmaniye ikram edildi.