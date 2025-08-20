Haberler

Ankara’da Yangın Çiftlikte Meydana Geldi

DİĞER BİR YERDE YANGIN ÇIKTI

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde, bir besi çiftliğinde yangın meydana geldi. Alınan bilgilere göre, olay gece saatlerinde Kızılcahamam Abacı Mahallesi’nde Murat Gencer’e ait olan besi çiftliğinde halen bilinmeyen bir sebeple başladı. Olayı öğrenen vatandaşların ihbarı üzerine, bölgeye itfaiye ekipleri yönlendirildi.

İTFAİYE EĞİTİMİ HIZLA DEVREYE GİRDİ

İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alıp söndürmeyi başardı. Yangında herhangi bir can kaybı yaşanmazken, büyük boyutlu maddi zararın meydana geldiği bildirildi. Olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

