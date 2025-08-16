Haberler

Ankara’da Yangın Kontrol Altına Alındı

YANGININ NEDENİ BELİRSİZ KALDI

Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki Hisarköy Mahallesi’nde bulunan süt toplama deposunda, öğle saatlerinde bir yangın meydana geldi. Yangının sebebi henüz kesin olarak belirlenemiyor. Yangın nedeniyle mahallede panik yaşanırken, olay yerine çağrılan itfaiye ekipleri hızlı bir şekilde müdahale etti.

İTFAİYE MÜDAHALESİ KAMERAYA YANSIDI

İtfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak çevredeki diğer alanların zarar görmesini önledi. Yangın anları, çevrede bulunan bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı ve bu görüntüler, olayın ciddiyetini gözler önüne serdi. Yangının söndürülmesinin ardından, olayla ilgili daha fazla bilgi edinmek için incelemeler başlatılacak.

ÖNEMLİ

Haberler

Erdoğan: Zirve Sürecin Hızlanmasını Sağladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ve Putin'le yapılan zirvenin, Rusya-Ukrayna savaşının sona ermesine yönelik çabaları hızlandırdığını belirtti ve Türkiye'nin barışa katkı sunmaya hazır olduğunu vurguladı.
Haberler

Gelibolu’da Yangın İçin Müdahale Devam Ediyor

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde çıkan orman yangını rüzgarın etkisiyle yayıldı; Eceabat Yolağzı köyü tedbir amacıyla tahliye ediliyor. Müdahale çalışmaları devam etmektedir.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.