Ankara’da Yangın Kontrol Altına Alındı

GÖLBAŞI’NDA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yangın, saat 22.30 sıralarında Karataş Mahallesi’nde, Eymir Gölü çevresindeki ot ve ağaçlık alanda çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Çevredeki vatandaşların yangını bildirmesi üzerine, bölgeye Dikmen, Kurtuluş, Kayaş ve Merkez istasyonlarından itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin yaklaşık iki saatlik yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak, ağaçlık alana sıçraması engellendi.
SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR
Bölgede yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.