Ankara’da Yangın Kontrol Altına Alındı

GÖLBAŞI’NDA YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Ankara’nın Gölbaşı ilçesinde Eymir Gölü yakınlarındaki otluk alanda meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Yangın, saat 22.30 sıralarında Karataş Mahallesi’nde, Eymir Gölü çevresindeki ot ve ağaçlık alanda çıktı.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların yangını bildirmesi üzerine, bölgeye Dikmen, Kurtuluş, Kayaş ve Merkez istasyonlarından itfaiye ekipleri gönderildi. Ekiplerin yaklaşık iki saatlik yoğun çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak, ağaçlık alana sıçraması engellendi.

SOĞUTMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Bölgede yangın sonrası soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebiyle ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

Sultanbeyli’de Minibüs Oto Çarpıştı

Sultanbeyli'de minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 10 kişi yaralandı. Yaralılar, çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla hastaneye sevk edildi.
Sultanbeyli’de Aşırı Süratle Çarpışma

Sultanbeyli'de hız yapan bir sedan otomobil, sürücü kursuna ait minibüsle çarpıştı. Kazada 10 kişi yaralandı, sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

