Ankara’da Yangın Metruk Binaya Sıçradı

ANKARA’DA YANGIN OLAYI

Ankara’da, hurda kağıtlardan kaynaklanan bir yangın, metruk bir binada meydana geldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile alevler zor şartlarda kontrol altına alındı. Altındağ ilçesi Zübeyde Hanım Mahallesi’nde saat 14.30 sıralarında, hurda kağıt ve kartonların bulunduğu alanda yangın çıktı. Alevler kısa zamanda komşu metruk binaya sıçradı.

METRUK BİNA KULLANILDIĞI İÇİN PANİK YAŞANDI

Yangın sırasında metruk binada yaşayan bir kişi, komşularının yardımı ile dışarı çıkarıldı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi. İtfaiye müdahalesi sırasında, yan binanın bahçesinde yer alan tahta ve lastikler de yangına teslim oldu. Rüzgarın etkisi ile alevler yakınlarda park halindeki bir arabaya da sıçradı, ancak ekipler zamanında müdahale ederek yangını söndürdü. Yangının çıktığı alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

İbrahim Öztürk, yangının başlangıcında yaşlı bir komşusunu dışarı çıkardığını belirterek, “Öğlen saatlerinde eve girdim. Rüzgar sesi ile birlikte karşıdaki evin bahçesindeki kartonların tutuştuğunu fark ettim. Yaşlı amca kartonları uzun süredir biriktiriyordu ve daha önceden de kendisini uyarmıştık. İçerde televizyon izliyordu. Ben de kapıyı tekmeleyerek uyardım ve alevler sıçramadan dışarı çıkardık. Kartonların tutuştuğunu görünce itfaiyeyi hemen aradım. İtfaiye geldiğinde de hortumlarına yardımcı olduk” şeklinde konuştu.

BENZİN İSTASYONU GÜVENDE TUTULDU

Yangının metruk binanın bitişiğinde yer alan bir benzin istasyonuna sıçraması itfaiye ekipleri tarafından engellendi. Olay sırasında benzin istasyonunda akaryakıt satışları kısa bir süre durduruldu.