Ankara’da Yangın Söndürüldü, Ev Kullanılamaz

YANGIN HIZLA BÜYÜDÜ

Ankara’nın Nallıhan ilçesinde bir tek katlı evde meydana gelen yangın kontrol altına alındı. Aşağı Kavacık Mahallesi Saçak mevkisinde R.E.’ye ait olan evde henüz netleşmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Kısa bir süre içinde büyüyen alevler evi tamamen sardı.

İTFAİYE EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Yangın ihbarının yapılmasıyla birlikte bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve jandarma ekipleri gönderildi. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürerek yangını kontrol altına aldı. Ancak yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Osaka’da Panel Düzenledi

Türkiye-Japonya ilişkilerinin 101. yılı dolayısıyla Osaka'da bir panel gerçekleştirildi. Etkinlik, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından organize edildi.
Çaykur Rizespor Galatasaray Maçına Hazır

Çaykur Rizespor, Süper Lig 4. haftasında Galatasaray ile yapacağı maç için antrenmanlara başladı. Teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki çalışmalarda ısınma ve dayanıklılık egzersizleri yapıldı.

